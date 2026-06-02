Konya’da azmiyle engel tanımayan Mehmet Emin üniversiteyi bitirdi

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli 21 yaşındaki Mehmet Emin Uzer, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’ndan başarıyla mezun oldu.

İki yıl önce girdiği YKS'de elde ettiği puanla okul birincisi kontenjanı ile bölümünü kazanan Uzer, tekerlekli sandalyesiyle gösterdiği azim ve kararlılıkla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. Uzer, mezuniyet töreninde büyük mutluluk yaşadı. Karapınarlı Mehmet Emin Uzer'in eğitim yolculuğu kolay geçmezken, ilkokuldan itibaren annesi Sevgi ve babası Gürsel Uzer tarafından okula taşınarak getirildi.

Her zaman aile desteği sayesinde engelleri aşan Mehmet Emin, yaz-kış, bazen annesinin sırtında, bazen babasının yardımıyla okuluna ulaştı.

Mezuniyet sevincini paylaşan Mehmet Emin Uzer, "Bedensel engelli olmak hiçbir şeyi başaramamak anlamına gelmez. Arkadaşlarıma da örnek olduğumu düşünüyorum. Ailem ve arkadaşlarım sürekli yanımdaydı; bana çok destek oldular. Olmasalardı bunları başaramazdım. Engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Hayatı güzellikleriyle yaşayın, basit şeyleri kafanıza takmayın. Şimdi iş arıyorum ve bilgi birikimimi burada değerlendirmek istiyorum" dedi.

Annesi Sevgi Uzer de, "Bugüne kadar geldiğimiz yol çok anlamlı. İlkokuldan beri birlikte çalıştık, zoru başardık ve mutluyuz. Hiçbir engel, azimli bir çocuğun önünü kesemez" diyerek gururunu dile getirdi.

Okul Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, Mehmet Emin'in başarılarını övgüyle anlatarak, "Okulumuza birincilik kontenjanı ile gelmiş bir öğrencimizdi. Bedensel engeline rağmen diğer öğrencilere örnek davranışlar sergiledi ve TÜBİTAK projelerinde danışmanlık yapmamıza katkıda bulundu. Kendisiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

