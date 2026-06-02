Konya’da hastalık uyarısı!

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi, Konya Ovası'ndaki kıraç nohut ekim alanlarında bitki gelişiminin bu yıl oldukça olumlu seyrettiğini belirtti. Uzman isim, düzenli ve bol yağışların çıkış oranlarını artırdığını, bitki gelişimini ise önemli ölçüde desteklediğini ifade etti.

YAĞIŞLAR VERİM UMUDUNU ARTIRDI

Konya Ovası'nda sezon boyunca etkili olan düzenli yağışlar, özellikle kıraç alanlarda yetiştirilen nohutlarda olumlu sonuçlar ortaya çıkardı. Bitkilerin sağlıklı çıkış yaptığı ve gelişimlerinin güçlü şekilde devam ettiği gözlemlendi.

TARLALARDA ANTRAKNOZ UYARISI

Hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığı bu dönemde üreticilere önemli bir uyarıda bulunan öğretim üyesi, nohut tarımında ciddi kayıplara yol açabilen antraknoz mantar hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ÜRETİCİLERE DÜZENLİ KONTROL ÇAĞRISI

Uzman, çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, hastalığın erken tespit edilmesi halinde gerekli mücadele yöntemlerinin zamanında uygulanabileceğini kaydetti. Yetkililer, verim kayıplarının önüne geçebilmek için üreticilerin özellikle sıcak ve nemli hava koşullarında tarlalarını yakından takip etmelerini öneriyor.

ANTRAKNOZ MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Antraknoz, nohut başta olmak üzere birçok kültür bitkisinde görülen ve mantar kaynaklı önemli bir hastalıktır. Özellikle serin ve nemli hava koşullarında hızla yayılan hastalık; yaprak, sap ve baklalarda kahverengi-koyu renkli lekeler oluşturarak bitkinin gelişimini olumsuz etkiler. Şiddetli enfeksiyonlarda bitkiler kuruyabilir, verim ve kalite kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hastalık belirtilerini erken dönemde tespit ederek gerekli mücadele yöntemlerini uygulamaları büyük önem taşıyor.

(Meltem Aslan)