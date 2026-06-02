Rapçi Aishe hayatını kaybetti! Kardeşinden “ihmal’’ iddiası

"Aishe” sahne adıyla bilinen genç rap şarkıcısı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi genç sanatçının sosyal medya hesabı aracılığı ile kardeşi verdi. Yapılan açıklamada, "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağ olsun." denildi.

KARDEŞİNDEN İHMAL İDDİASI

Güler'in ölümünün nedeni ise bir netlik kazanmadı. Ancak kardeşi tarafından yapılan açıklamada Güler'in ölüm sebebinin ihmal olduğu iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, durumu iyiydi ve taburcu edilerek eve gönderildi. Ancak bu süreçte uygulanan kortizon tedavisi vasküliti (damar iltihabı) tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu." Kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama 'yan etki' diyerek bizi geri gönderdiler. Tekrar fenalaşınca yatışını yaptılar fakat tam 4 gün boyunca teşhis koyamadılar, ablam hiçbir tedavi görmedi. Serviste durumu daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı.

En başından beri 'Behçet hastalığı olabilir' dememe rağmen bir hafta boyunca hiçbir şey yapılmadı ve bizi oyaladılar. Romatoloji bölümü ölümünden sadece 1 gün önce tanı koyabildi ama artık çok geçti. Ablam göz göre göre ihmal edilerek vefat etti"

