GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,980 TL
EURO
53,413 TL
STERLİN
62,018 TL
GRAM
6.700 TL
ÇEYREK
10.976 TL
YARIM
21.717 TL
CUMHURİYET
43.299 TL
GÜNCEL Haberleri

Rapçi Aishe hayatını kaybetti! Kardeşinden “ihmal’’ iddiası

Rapçi Aishe hayatını kaybetti! Kardeşinden “ihmal’’ iddiası
“Aishe“ olarak tanınan genç rapçi Tuğçe Ayşe Güler’in hayatını kaybettiği belirtildi.

"Aishe” sahne adıyla bilinen genç rap şarkıcısı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Acı haberi genç sanatçının sosyal medya hesabı aracılığı ile kardeşi verdi. Yapılan açıklamada, "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağ olsun." denildi. 

KARDEŞİNDEN İHMAL İDDİASI

Güler'in ölümünün nedeni ise bir netlik kazanmadı. Ancak kardeşi tarafından yapılan açıklamada Güler'in ölüm sebebinin ihmal olduğu iddia edildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, durumu iyiydi ve taburcu edilerek eve gönderildi. Ancak bu süreçte uygulanan kortizon tedavisi vasküliti (damar iltihabı) tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu." Kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama 'yan etki' diyerek bizi geri gönderdiler. Tekrar fenalaşınca yatışını yaptılar fakat tam 4 gün boyunca teşhis koyamadılar, ablam hiçbir tedavi görmedi. Serviste durumu daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı. 

En başından beri 'Behçet hastalığı olabilir' dememe rağmen bir hafta boyunca hiçbir şey yapılmadı ve bizi oyaladılar. Romatoloji bölümü ölümünden sadece 1 gün önce tanı koyabildi ama artık çok geçti. Ablam göz göre göre ihmal edilerek vefat etti"

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER