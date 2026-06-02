Konya’da duygulandıran görüntü! Kayda alındığını bilmiyordu

Konya’da balkonundan çevreyi izleyen bir vatandaş şahit olduğu özel anları kayda aldı.
Görüntüler, Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan ve 2001 yılında Gaziantep'te şehit olan Mustafa Koçoğlu'nun adının yaşatıldığı Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı'nda kaydedildi.
TÜRK BAYRAĞI GÖZÜNDEN KAÇMADI
Sabah saatlerinde Şehit Mustafa Koçoğlu Parkından geçen çocuk kamelyanın önüne düşen Türk Bayrağını fark etti. Ancak bayrağı gören tek kişi o değildi. Çevreden geçen birçok kişinin dikkatini çekmeyen bayrak, duyarlı çocuğun gözünden kaçmadı.
ÖPÜP ALNINA KOYDU
Yürüyüş yolundan ayrılarak kamelyaya yönelen çocuk, yerdeki Türk Bayrağı'nı aldı. Bayrağı öpüp alnına koyan çocuk, al yıldızlı emaneti yerde bırakmayarak yanında götürdü.
Çocuğun sergilediği duyarlı davranış ise evinin balkonundan çevreyi izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
