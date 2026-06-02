Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bazı bölgelerinde sağanak yağış başladı!

Geçtiğimiz yıl kuraklıkla mücadele eden Konya'da bu yıl yağışlar yüz güldürüyor. Kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlarla birlikte bazı barajlar tamamen dolarken, bazı barajların ise doluluk oranı arttı.

Beklenen yağış bazı yerlerde etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, 2 Haziran Salı günü Konya'nın bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağışların özellikle kırsal kesimlerde zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

Hadim'de sağanak yağış!

Hadim ilçesine bağlı Eğiste Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Çumra'nın kırsal bölgeleri yağış alıyor!

Öte yandan Çumra ilçesinin bazı kırsal bölgelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Apasaraycık Mahallesi ve Apa bölgesinde etkisini gösteren yağış, tarım arazileri başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

Sağanak yağışın etkili olduğu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

