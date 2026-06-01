Mir Ajans 32 Yıldır Markalara Değer Katıyor

Konya'nın ilk reklam ajansı olma unvanını taşıyan Mir Ajans, kuruluşunun 32'nci yılını kutluyor. 1992 yılında kurulan ve reklamcılık sektöründe şehrin öncüsü olan ajans, geçen 32 yıllık süreçte çok sayıda marka, ürün ve hizmetin tanıtımına katkı sağlayarak önemli başarılara imza attı.

İlk olarak "Kon Ajans” adıyla faaliyetlerine başlayan kuruluş, ilerleyen yıllarda Mir Ajans adını aldı. Bugün çalışmalarını Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesinde sürdüren Mir Ajans, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya alanlarında sunduğu hizmetlerle reklam sektöründeki öncü konumunu koruyor.

Kurulduğu günden bu yana Konya'da üretilen birçok ürün ve hizmetin tanıtım süreçlerinde aktif rol üstlenen Mir Ajans, yerel markaların ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sağladı. Konya'dan çıkarak Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında bilinirlik kazanan pek çok markanın büyüme hikâyesinde ajansın stratejik reklam çalışmaları etkili oldu.

Reklamcılık alanındaki tecrübesini teknolojik gelişmelerle birleştirerek faaliyetlerini sürdüren Mir Ajans, günümüzde de kurum ve kuruluşların iletişim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmaya devam ediyor.

Anadolu Medya Grup Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Mir Ajans'ın 32 yıllık başarı yolculuğunda emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, reklamcılık ve marka yönetimi alanında yeni projelerle daha büyük başarılara ulaşma hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi