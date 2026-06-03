Konya’da hastalık riski! Tek tek aşılama yapıldı

Konya/Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından büyükbaş hayvanlarda görülebilen Brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Hayvan sağlığının korunması, verimli üretimin desteklenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

BRUCELLA HASTALIĞINA KARŞI KORUYUCU ÇALIŞMALAR

Sahada görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen aşılama faaliyetleriyle, hayvanlarda yavru atma başta olmak üzere ciddi ekonomik kayıplara neden olan Brucella hastalığının önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, hastalıkla mücadelede aşılamanın en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

BRUCELLA NEDİR?

Brucella, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, düşük yapma, kısırlık ve verim kayıplarına yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, enfekte hayvanlardan insanlara da geçebildiği için zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor. İnsanlarda ise yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve uzun süreli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle hastalığa karşı düzenli aşılama ve koruyucu tedbirlerin uygulanması büyük önem taşıyor.

SAĞLIKLI HAYVAN GÜVENLİ ÜRETİM

Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması ve güvenli gıda üretiminin sürdürülebilmesi için aşılama çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Üreticilerin de aşılama programlarına destek vermelerinin, hem hayvancılık işletmeleri hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

(Ali Asım Erdem)