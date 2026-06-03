GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,010 TL
EURO
53,363 TL
STERLİN
61,966 TL
GRAM
6.608 TL
ÇEYREK
10.826 TL
YARIM
21.420 TL
CUMHURİYET
42.707 TL
KONYA Haberleri

Konya’da hastalık riski! Tek tek aşılama yapıldı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da hastalık riski! Tek tek aşılama yapıldı

Konya/Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından büyükbaş hayvanlarda görülebilen Brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Hayvan sağlığının korunması, verimli üretimin desteklenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

BRUCELLA HASTALIĞINA KARŞI KORUYUCU ÇALIŞMALAR

Sahada görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen aşılama faaliyetleriyle, hayvanlarda yavru atma başta olmak üzere ciddi ekonomik kayıplara neden olan Brucella hastalığının önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, hastalıkla mücadelede aşılamanın en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

BRUCELLA NEDİR?

Brucella, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, düşük yapma, kısırlık ve verim kayıplarına yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, enfekte hayvanlardan insanlara da geçebildiği için zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor. İnsanlarda ise yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve uzun süreli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle hastalığa karşı düzenli aşılama ve koruyucu tedbirlerin uygulanması büyük önem taşıyor.

SAĞLIKLI HAYVAN GÜVENLİ ÜRETİM

Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması ve güvenli gıda üretiminin sürdürülebilmesi için aşılama çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Üreticilerin de aşılama programlarına destek vermelerinin, hem hayvancılık işletmeleri hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER