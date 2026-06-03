Konya’da 10 yıldır aydınlatılamayan dosya! 6 yaşındaki Yasin nerede?

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016 tarihinde evinin önünde kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'e ne olduğu, aradan geçen 10 yıla rağmen hâlâ bilinmiyor.

Türkiye'nin en dikkat çeken kayıp çocuk dosyalarından biri olarak hafızalara kazınan olay, yıllardır süren soruşturmalara rağmen çözüme kavuşturulamadı.

YILLARCA TELEVİZYONLARDA GÜNDEME GELDİ

Yasin Şahin dosyası, kaybolduğu günden bu yana birçok televizyon programında ele alındı. Özellikle 6 Aralık 2021 ile 11 Şubat 2022 tarihleri arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dosya ayrıntılı şekilde işlendi.

Anne Ümmü Şahin, baba Yavuz Şahin, köy sakinleri ve çeşitli tanıkların canlı yayınlarda dinlendiği programda, olay gününe ilişkin çelişkili ifadeler ve dikkat çeken iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Ancak yapılan yayınlar, kapsamlı aramalar ve soruşturmalara rağmen somut bir sonuca ulaşılamadı.

DOSYA 4,5 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Yıllardır çözülemeyen dosya, 1 Haziran 2026 tarihinde yeniden ekranlara taşındı. Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, faili meçhul olaylarla ilgili Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirterek Yasin Şahin dosyasını tekrar gündeme aldıklarını açıkladı.

Dosyanın hiçbir zaman aklından çıkmadığını ifade eden Yılmaz, "Yasin hep aklımdaydı, yüreğimdeydi. Dosyayı yıllar sonra yeniden açıyoruz. Çözülmesi için her şeyi yapacağım" sözleriyle dikkat çekti.

BABA YAVUZ ŞAHİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Canlı yayına yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra yeniden katılan baba Yavuz Şahin, 10 yıldır oğlundan gelecek bir haberi beklediğini söyledi. Kaybolduğu günün acısını ilk günkü gibi yaşadığını belirten Şahin, "Yeter ki ne olduğuna ulaşayım. Artık bir şeyine ulaşmam lazım" ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Programda konuşan Didem Arslan Yılmaz ise dosyanın yeni teknolojik imkânlar ve farklı değerlendirmelerle yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığına çağrıda bulunarak, kamu vicdanının rahatlaması ve 10 yıllık sır perdesinin aralanması için dosyanın artık aydınlatılması gerektiğini söyledi.

(Meltem Aslan)