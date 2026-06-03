Konya’da evcil hayvanlara yönelik sağlık ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Ahırlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından evcil hayvanların sağlıklarının korunması ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde kedi, köpek ve gelinciklere yönelik mikroçip uygulamaları, kuduz aşılamaları ve sağlık taramaları gerçekleştiriliyor.

MİKROÇİP VE AŞILAMA UYGULAMALARI YAPILIYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kuduz hastalığına karşı koruyucu aşı uygulamaları yapılarak hayvanların sağlık durumları kontrol ediliyor.

HAYVAN SAĞLIĞI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sahada görev yapan ekipler, evcil hayvanların genel sağlık kontrollerini gerçekleştirerek olası hastalıklara karşı erken teşhis ve önleyici tedbirler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan sağlık taramalarıyla hayvanların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Yetkililer, hayvanların kayıt altına alınması, bulaşıcı hastalıklara karşı korunması ve hayvan sağlığının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmaların ilçe genelinde kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti. Vatandaşların da evcil hayvanlarını kimliklendirme ve aşılama konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

(Cumali Özer)