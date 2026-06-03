Sarayönü’nde ithal hayvanların kontrol ve kayıt işlemleri sürüyor

Konya/Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye getirilen ithal hayvanların kontrol, kayıt ve sağlık işlemlerini titizlikle yürütüyor. Hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
KİMLİK VE BELGE KONTROLLERİ YAPILIYOR
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye gelen ithal hayvanların kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvanlara ait resmi belgeler detaylı şekilde incelenerek mevzuata uygunlukları kontrol ediliyor.
SAĞLIK MUAYENELERİ VE KAYIT İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Ekipler tarafından yapılan sağlık muayeneleriyle hayvanların genel sağlık durumları değerlendirilirken, olası bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli kontroller de sağlanıyor. Kontrollerin ardından hayvanlar kayıt altına alınarak izlenebilirlikleri güvence altına alınıyor.
AMAÇ GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK
Yetkililer, yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunmasının, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinin ve güvenli hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin hedeflendiğini belirtti. Üreticilerin ilgili mevzuata uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanırken, karşılaşılan herhangi bir olumsuz durumda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu.
(Cumali Özer)