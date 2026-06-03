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KONYA Haberleri

Konya’da 4 ayrı kuyumcuya gittiler! Üzerlerinde 43 adet çıktı

Konya’da 4 ayrı kuyumcuya gittiler! Üzerlerinde 43 adet çıktı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin dört kuyumcuya sahte olduğu değerlendirilen altınları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen U.M.A. ve S.A. yakalandı.

Üzerlerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 43 adet 1 gramlık altın ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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