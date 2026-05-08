YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL 2 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından 2026 YÖKDİL/2 sınav takvimi açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılacak adaylar için başvuru sürecinde geri sayım başladı. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL 2 başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman?
2026 YÖKDİL/2 başvurularının 16 Haziran 2026 – 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Geç başvuruların ise 30 Haziran 2026 tarihinde yapılabileceği açıklandı.
YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak?
2026-YÖKDİL/2 oturumu 02 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL/2 sonuçları ise 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
