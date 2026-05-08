Konya Gazeteciler Cemiyeti’nden Emniyet Müdürü Koç’a ziyaret

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, kısa bir süre önce Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç’u ziyaret ederek Konya’daki görevinin hayırlı olmasını diledi

30 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç, görevine başladıktan hemen sonra hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir Başkanvekilleri Mustafa Tatlısu, Lokman Koyuncuoğlu Başkan Yardımcıları Erhan Dargeçit, Zekeriya Sağlık, Muhammet Gümüş, Kerem İşkan, Halid Şen, Mustafa Uğurlu ile Genel Sekreter Rasim Atalay, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.

‘KONYAMIZA HİZMET EDECEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'

Ziyarette kendisinden ve bugüne kadar yaptığı görevlerden bahseden Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya'da olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, "Hz. Mevlâna'nın hoşgörü ve hikmet ikliminde yoğrulmuş, Selçuklu'nun ihtişamlı mirasını taşıyan, maneviyatı ve köklü medeniyet birikimiyle geçmişten geleceğe köprü olan Konya'mıza hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri olan bu kadim şehirde, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını temin etmek için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte; hukuk ve adalet ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı bir anlayışla görev yapacağız. Akıl, feraset ve ekip ruhuyla gece gündüz demeden görevimizi yerine getirerek Konya'da huzur ve güvenliğin istikrarı için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KONYA BASINI EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZ'

Şehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum içinde çalışarak Konya'da bulunan huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak üzere çalışmaya başladıklarını dile getiren İl Emniyet Müdürü Koç, "Şehrimizin en önemli paydaşlarından birisi hiç şüphesiz ki medyasıdır. Bu anlamda yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda bizim için de Konya medyası kıymetlidir. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Konya'ya hizmet etmek adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZDEMİR: SAĞDUYULU MEDYAMIZ POLİSİMİZİN YANINDA

Konya basınının milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu, ilkeli bir duruş sergilediğini ve bu duruşundan taviz vermediğini söyleyen Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de, "Konya medyası, Konya ortak paydasında önemli bir duruş sergilemekte ve bu şehrin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda yayıncılık hayatını sürdürmektedir. Gerek yazılı, gerek görsel, gerek işitsel ve gerekse internet medya organlarımız, Konya kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda hassas bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede sağduyulu medyalım polisimizle bugüne kadar nasıl uyumlu bir şekilde ve bu şehrin çıkarları doğrultusunda çalıştıysa, sizin de desteklerinizle birlikte bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımla çalışmalarına devam edecektir. Bu vesileyle Konya'daki görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ziyaret, günün anısına üzerinde Selçuklu Kartalı'nın bulunduğu tablonun Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi