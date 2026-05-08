KONYA Haberleri

Konya’da yetişiyor! Farklı alanlarda kullanımı dikkat çekiyor

Cumali Özer
Muhabir
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş Mahallesi kırsalında doğal olarak yetişen ve halk arasında "beçigura” olarak bilinen madımak otu, bölge halkının sofralarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Yöresel ağızda "çoban ekmeği” olarak da adlandırılan bitki, Konya'nın bazı bölgelerinde ise yine halk arasında "kuzukulağı” ismiyle biliniyor. Doğal olarak kurak ve kırsal alanlarda yetişen madımak, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.

KONYA MUTFAĞININ GELENEKSEL LEZZETLERİ ARASINDA

Eldeş kırlarında toplanan madımak otu, Konya mutfağında kavurmasından böreğine kadar birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle bulgurlu ve yoğurtlu tariflerde tercih edilen ot, kendine has aromasıyla dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından yıllardır tüketilen madımak, doğal ve katkısız yapısıyla sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

YÜKSEK BESİN DEĞERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, madımak otunun vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki olduğunu belirtiyor. Antioksidan özellik taşıyan otun, potasyum, kalsiyum ve fosfor açısından değerli olduğu ifade ediliyor. Doğada kendiliğinden yetişmesi nedeniyle organik ürünler arasında gösterilen madımak, özellikle kırsal bölgelerde ekonomik katkı sağlayan doğal ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

ELDEŞ KIRSALI DOĞAL ZENGİNLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş Mahallesi çevresindeki kırsal alanlarda yetişen madımak otu, bölgenin doğal bitki çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, ilkbahar döneminde topladıkları otu hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de pazarlarda satışa sunuyor. Yöresel isimlerle kuşaktan kuşağa aktarılan madımak kültürü, Konya'nın geleneksel yaşam biçiminin önemli parçalarından biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.

 

(Cumali Özer)

