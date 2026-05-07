Konya’da gençlere büyük fırsat! İş ve staj imkanları tek noktada

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde, öğrenci ve mezunların iş dünyasını yakından tanımalarına, iş ve staj fırsatları hakkında doğrudan firmalarla görüşmelerine, sektörün güncel gelişmelerini alanında uzman temsilcilerden öğrenmelerine olanak tanıyan “Kariyer Fuarı’26” etkinliğine sayılı günler kaldı.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen, öğrenci ve mezunların kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunan "Kariyer Fuarı'26” etkinliği, 13–14 Mayıs 2026 tarihlerinde Merkez Kampüste gerçekleşecek. İş dünyasının farklı sektörlerinden 100'den fazla kurum ve kuruluşun katılımıyla yapılacak olan Kariyer Fuarı'26, öğrenci ve mezunların firmalarla doğrudan bir araya gelerek kariyer fırsatlarına ulaşması, staj, iş olanakları hakkında bilgi alması ve profesyonel bağlantılar kurmasına imkân sağlayacak.

Katılımcı firmalar ve sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yapacak olan gençler, Merkez Kampüste gerçekleşecek olan seminer programları ile iş dünyasının beklentilerini yakından tanıma ve kariyer hedeflerini daha sağlam temellere oturtma fırsatı yakalayacak.

"Kariyer Fuarı'26, Güçlü İş Birliklerine ve Yeni Fırsatlara Kapı Açacak”

Kariyer Fuarı'26'nın öğrenciler ve mezunlar açısından önemli bir kariyer buluşması olduğuna dikkat çeken KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "KTO Karatay Üniversitesi olarak öğrencilerimizi iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi ve mezun etmeyi temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Kariyer Fuarı'26 ile gençlerimizin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurmalarını, farklı iş alanlarını yakından tanımalarını ve gelecek planlamalarını daha bilinçli yapmalarını hedefliyoruz. Öğrenci ile mezunlarımızın kariyer yolculuklarında onlara rehberlik edecek bu önemli organizasyonun, güçlü iş birliklerine ve yeni fırsatlara kapı açacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kariyer Fuarı'26'ya katılım sağlamak isteyen tüm firmalar, 444 12 51'i arayarak, 7457 nolu dahili telefondan ayrıntılı bilgi alabilir; https://forms.gle/sjQAbJzYnCxjPBc96 linkinden başvuru yapabilir.

(Ali Asım Erdem)