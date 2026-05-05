iPhone’lara zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye, iPhone 17 fiyatlarını artırdı. Fiyat güncellemesi bugünden itibaren devreye girdi.

En çok tercih edilen telefonları arasında yer alan iPhone'lara zam yapıldı. Apple, iPhone 17 fiyatlarını bugünden itibaren artırma kararı aldı.

Buna göre, iPhone 17 (128 GB) 77 bin 999 liradan 84 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro (256 GB) 107 bin 999 liradan 119 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119 bin 999 liradan 132 bin 999 liraya, iPhone Air (256 GB) 97 bin 999 liradan 107 bin 999 liraya yükselmiş oldu. Başka bir deyişle yüzde 10 civarında artış gerçekleşti.

AIRPODS FİYATLARI DA ARTTI

AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

IPHONE 17 TANITILDIĞINDA DOLAR NE KADARDI?

iPhone 17 geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve tanıtıldığı gün dolar 41,20 lira seviyelerindeydi. Bugün ise dolar 45,22 lira seviyelerinde işlem görüyor. Başka bir deyişle tanıtımından bu yana dolar yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

