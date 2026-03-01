NVIDIA’nın Yeni Sürücüsü Geri Çekildi

NVIDIA kullanıcıları için işler pek yolunda gitmiyor. Şirketin kısa süre önce yayınladığı yeni ekran kartı sürücüsü, ciddi hatalara ve sistem çökmelerine neden olduğu gerekçesiyle apar topar yayından kaldırıldı.

Normalde performans artışı ve hata düzeltmeleri bekleyen kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra tam tersi bir tabloyla karşılaştı. Sosyal medya ve forumlar kısa sürede şu şikayetlerle doldu:

Mavi Ekran Hataları: Bilgisayarların durup dururken kapanması.

Performans Kayıpları: Oyunlarda FPS düşüşleri ve takılmalar.

Kurulum Sorunları: Sürücünün hiç yüklenememesi veya sistem dosyalarına zarar vermesi.

NVIDIA tepksilere kayıtsız kalmadı

Şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince NVIDIA, sürücüyü sunucularından kaldırarak indirmeyi durdurdu. Şirket, sorunu kabul ederek mühendislerin yeni bir "hotfix" (acil yama) üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ne yapmalısınız?

Eğer bu son güncellemeyi henüz yapmadıysanız, bir süre daha beklemenizde fayda var. Eğer yüklediyseniz ve sorun yaşıyorsanız; DDU (Display Driver Uninstaller) gibi bir araçla mevcut sürücüyü silip, bir önceki stabil sürüme geri dönmeniz en güvenli yol olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi