Maç bitti: Konyaspor İstanbul’dan puan alamadan geri dönüyor!

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı.





DÜDÜK AKSU'DA

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu görev yapıyor.





BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'LERİ:



(TD: Nuri Şahin)



16 Muhammed, 42 Ömer Ali (C), 27 Ba, 3 Opoku, 21 Operi, 20 Umut, 8 Kemen, 7 Yusuf, 14 Shomurodov, 11 Fayzullaev, 9 Selke

Yedekler: Doğan, Hamza, Berat, Kazımcan, Onur B., Crespo, Onur E., Brnic, Kaluzinski, Da Costa.





KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:



(TD: İlhan Palut)



13 Bahadır, 23 Yhoan, 5 Uğurcan, 4 Adil, 24 Arif, 18 Berkan, 42 Morten, 9 Türüç, 10 Bardhi, 70 Olaigbe, 99 Kramer

Yedekler: Deniz, Yasir, Bazoer, Nagalo, Marko, Jin-Ho, Svendsen, Diogo, Tunahan, Muleka.





Önemli Dakikalar



Hakemin düdüğüyle maç başladı.

3' Tümosan Konyaspor takımı Deniz Türüç ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Deniz Türüç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.6' Rams Başakşehir takımı korner kullanacak.

11' Rams Başakşehir takımında Jerome Opoku, sarı kart görüyor.

15' Tümosan Konyaspor, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.Yusuf Sarı ile 17'Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.20'Berkan Kutlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

25' Ceza saha içinde topla buluşan Davie Selke için ofsayt bayrağı kalkıyor.

31' Bu dakikada Rams Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Olivier Kemen

33' Rams Başakşehir için Ömer Ali Şahiner şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

44' Eldor Shomurodov, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45' Tümosan Konyaspor takımında Blaz Kramer, sarı kart görüyor.



1. Yarı Tamamlandı [0-0]: Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor



2.Yarı Başladı [0-0] Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.



51' Atak yönüne göre sol kanatta bulunan Kazeem Olaigbe için hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

52' GOL! Davie Selke takımını öne geçiren golü atıyor.

52' Yusuf Sarı, gol pasını veren isim.

59' Enis Bardhi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

61' GOL! Davie Selke ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

61' Christopher Operi, gol pasını veren isim.

63' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Morten Bjorlo çıkıyor ve yerine Jackson Muleka oyuna giriyor.

63' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Jo Jin-Ho oyuna giriyor.

65' Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

66' Rams Başakşehir takımı korner kullanacak.

67' Tümosan Konyaspor için Kazeem Olaigbe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

67' Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

68' Rams Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Olivier Kemen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

69' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Kazeem Olaigbe

69' Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Sarı çıkıyor ve yerine Ivan Brnic oyuna giriyor.

73'Jackson Muleka rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

76'Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Davie Selke çıkıyor ve yerine Onur Ergün oyuna giriyor.

82'Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Türüç çıkıyor ve yerine Muhammet Tunahan Taşçı oyuna giriyor.

84'Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

86'Bu dakikada Rams Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Eldor Shomurodov

87' Blaz Kramer rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

88' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Berkan Kutlu çıkıyor ve yerine Sander Svendsen oyuna giriyor.

90' Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Umut Güneş oyundan çıkarken Nuno Da Costa oyuna giren isim.

90' Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Olivier Kemen oyundan çıkarken Berat Özdemir oyuna giren isim.

90' Nuno Da Costa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.



Maç Tamamlandı [2-0]: Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Rams Başakşehir: 2 - Tümosan Konyaspor: 0

