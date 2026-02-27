Başakşehir - Konyaspor mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin kadrolarında öne çıkan isimler belli oldu.
İşte detaylar…
DÜDÜK AKSU'DA
Karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Kritik maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'LERİ:
KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:
Kaynak: Haber Merkezi