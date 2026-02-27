Konya’da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı: Ekipler teyakkuzda!

Konya'nın Halkapınar ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 45-50 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Halkapınar ilçesine bağlı Çakıllar ve Yassıkaya mahallelerinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için yoğun mesai harcıyor.
Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ve ulaşımı zor bölgelerde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla kapalı yollar kısa sürede ulaşıma açılıyor.
Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğünü belirtti. Kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiği ifade edildi.
