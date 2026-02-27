GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,83
STERLİN
59,22
GRAM
7.411,38
ÇEYREK
12.230,63
YARIM ALTIN
24.379,72
CUMHURİYET ALTINI
48.551,88
KONYA Haberleri

Başkan Hasan Kılca öğrencilerle iftar yaptı

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Hasan Kılca öğrencilerle iftar yaptı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayı kapsamında Uluırmak Nuraniye Kur’an Kursu’nda öğrencilerle iftar yaptı, ardından Selim Sultan Mahallesi’nde teravih buluşmalarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Hasan Kılca, Ramazan dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında gençler ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlk olarak Uluırmak Nuraniye Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen iftar programında öğrenciler ve hocalarıyla bir araya gelen Başkan Kılca, iftarın ardından AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ile birlikte Uluırmak Kumocakları Camii'ne geçti. Teravih namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kılca ve Demirci, vatandaşlarla sohbet etti. 

"GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜ”

Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldiği programda konuşan Başkan Kılca, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin ilim yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kendi öğrencilik yıllarına da değinen Başkan Kılca, üç yıl yatılı Kur'an kursunda eğitim aldığını belirterek, öğrencilerle birlikte olmanın eski hatıralarını canlandırdığını söyledi.

Kur'an kursunda kurulan kardeşlik bağlarının ve birlikte yaşanan hatıraların ömür boyu unutulmayacağını vurgulayan Kılca, öğrencilerin bu birlik ve beraberlik ortamının kıymetini bilmelerini tavsiye etti. 
Gençlerin hem ilim hem de milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, onların her zaman vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bireyler olacağına inandığını söyledi. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Kılca, gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı ve aralarından ilim insanları, mühendisler, avukatlar, doktorlar, belediye başkanları ve bakanlar çıkacağına inandığını belirterek, ‘Bahtınız ve gönlünüz açık olsun' temennisinde bulundu.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER