Başkan Kavuş, bu ramazan ayını da hemşehrileri ile iç içe yaşıyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayının manevi iklimini de hemşehrileri ile birlikte yaşıyor. İftarda vatandaşların sofrasına misafir olan Başkan Mustafa Kavuş, teravih vaktinde de ilçenin farklı mahallelerinde hemşehrileriyle sohbet meclislerinde buluşuyor.

BAŞKAN KAVUŞ, İFTAR SOFRALARI VE TERAVİH BULUŞMALARIYLA GÖNÜLLER İNŞA EDİYOR



Başkan Mustafa Kavuş, mübarek ay boyunca her akşam iftarını hemşehrileriyle birlikte açıyor, onlarla aynı sofrada buluşup dualara birlikte ‘âmin' diyor. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Kavuş büyüklerin de hayır duasını alıyor. Meram'da iftarın ardından ziyaretin bereketi mahalle camisinde devam ediyor. Başkan Kavuş, bulunduğu mahallenin camisinde teravih namazını mahalle sakinleriyle eda ederken sohbet meclislerinde de hemşehrileriyle buluşuyor. Buluşmalara, AK Parti Meram İlçe Teşkilat üyeleri de Başkan Kavuş'a eşlik ediyor. Bu mübarek ayı, hemşehrileriyle bir kez daha buluşmak, onlarla sohbet edip gönüller inşa etmek için adeta bir fırsata çeviren Başkan Kavuş, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor ve takdir topluyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "HER ŞEY GELİP GEÇİCİ, KALICI OLAN; GÖNÜLLERDE BIRAKTIĞINIZ HOŞ SADÂ”

Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllere dokunmanın ayı olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ayı programları ve ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu; "Biz bu şehirde ve bu ilçede büyük bir aileyiz. Aynı sofrada oturup ekmeğimizi bölüştüğümüzde, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde, büyüklerimizin duasını aldığımızda aslında görevimizin esasını bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Makamlar gelip geçicidir; kalıcı olan gönüllerde kurduğumuz köprüdür. Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak, aynı safta omuz omuza durmak benim için en büyük mutluluktur. Gittiğimiz evlerde hoş bir sadâ bırakabiliyorsak, insanların yüzünde tebessüm oluşturabiliyorsak işte bu bizim gerçek kazancımızdır. İşte her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da kazanç hanemize bunları yazdırmaya çalışıyoruz.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu