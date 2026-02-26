KOMÜT ailesi iftar yemeğinde buluştu

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) tarafından düzenlenen iftar programında, Başkan Adem Bulut ve yönetim kurulu üyeleri sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Bulut, organizasyonun dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.
Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde, KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut ve Yönetim Kurulu Üyeleri KOMÜT Üyeleri bir araya geldi.
İftar yemeğine katılan üyelerin tamamı ile görüşme gerçekleştiren Adem Bulut, gerçekleşen buluşmadan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Düzenlenen iftar organizasyonunda konuşan Başkan Adem Bulut, yaptığı açıklamada; "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayının yanında aynı zamanda bereket ayıdır. Burada üyelerimizle ve iş yaptığımız sektör ortaklarımızla buluşmaktan dolayı mutluyuz. KOMÜT olarak bu tür birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek organizasyonlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu tür organizasyonlar aynı zaman bir nevi tanışma ve kaynaşma toplantılarıdır. İftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Sektörde yer alan tüm üyelerimize ve iş ortaklarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.
