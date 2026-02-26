Başkan Altay duyurdu: Hafız adaylarına eğitim desteği müjdesi!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimine devam eden hafız adaylarına eğitim desteği müjdesi verdi. Başvuruların başladığını belirten Başkan Altay, “3 yıl ve 9+1 dönemden oluşan hafızlık eğitimine kayıtlı öğrencilerimize aylık 2 bin lira eğitim desteği vereceğiz. Evlatlarımızın bu kutlu ilim yolculuğunda ailelerimizin yükünü hafifletmek, yavrularımızın gayretine katkı sunmak istiyoruz” dedi. Destekten faydalanmak isteyen hafız adayları, “egitimdestekleri.konya.bel.tr” adresinden başvuru yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimine devam eden hafız adaylarına eğitim desteği başvurularını başlattıklarını duyurdu.

Vatanını, milletini seven, dinine bağlı, ailesine faydalı, memleket sevdalısı bir nesil yetiştirmek için öğrenciler için farklı eğitim desteklerini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Altay, şimdi de hafızlık öğrencileri için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Altay, Kur'an ile büyüyen bir neslin önemine dikkati çekerek, "Hafız adaylarımıza bir müjdemiz var. Konya'mızda İl Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimine devam eden hafız adaylarımıza eğitim desteği başlattık. 3 yıl ve 9+1 dönemden oluşan hafızlık eğitimine kayıtlı öğrencilerimize aylık 2 bin lira eğitim desteği vereceğiz. Evlatlarımızın bu kutlu ilim yolculuğunda ailelerimizin yükünü hafifletmek, yavrularımızın gayretine katkı sunmak istiyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin, yollarını açık etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU YAPACAK HAFIZ ADAYLARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Destekten faydalanmak isteyen öğrenci ile ailesinin Konya'da ikamet etmesi, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İl Müftülüğüne bağlı Kuran Kurslarında hafızlık eğitimine kayıtlı ve 25 yaşından küçük olması gerekiyor.

Hafız adayları, "http://egitimdestekleri.konya.bel.tr” adresinden başvuru yapabiliyor. Destek ödemeleri öğrenci adına oluşturulan tanımlı eğitim kartlarına yapılacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu