Konyalı Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat son yolculuğuna uğurlandı
- Güncelleme Tarihi:
Balıkesir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında şehit olan Konyalı Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın naaşı İzmir’de toprağa verildi.
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
Şehit pilotun naaşı saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi.
Toprağa verildi
Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
