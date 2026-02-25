Konya’da kuraklığa dayanıklı bitki çiftçinin tercihi! 13 bin 500 dekar alanda ekili

Konya’nın Kulu ilçesinde 2026 üretim sezonunda ekimi gerçekleştirilen pelemir bitkisine yönelik çıkış sonrası arazi kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sahada titizlikle gerçekleştirildi.
İlçe genelinde bu yıl toplam 13 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan pelemir bitkisi, özellikle nadas alanlarının değerlendirilmesi ve alternatif ürün deseni oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.
Teknik ekipler tarafından yapılan kontrollerde bitkinin çıkış durumu, gelişim seviyesi ve tarımsal hastalık-zararlı kontrolleri yerinde incelendi.
Yetkililer, pelemirin kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde bölge çiftçisi için önemli bir alternatif ürün olduğunu belirterek, hem toprak verimliliğinin korunmasına hem de üreticilerin gelir çeşitliliğine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sezon boyunca saha çalışmalarına devam edeceği, üreticilere teknik destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.
