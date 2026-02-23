Konya’da yol kenarında fuhuş pazarlığı iddiası! Polis gerekeni yaptı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da yol kenarında fuhuş yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Konya'da yol kenarında fuhuş yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri başta Ereğli Caddesi, İstanbul Caddesi, Aziziye Caddesi, Piri Esat Caddesi ve Eski Garaj çevresi olmak üzere belirlenen bölgelerde denetim ve uygulama gerçekleştirildi.
1 kadın gözaltına alındı
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, yol kenarında fuhuş yaptığı tespit edilen 1 kadın şahıs gözaltına alındı.
Para cezası uygulandı
Şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında 1.764 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Yetkililer, kamu düzenini ve genel ahlakı bozucu faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”