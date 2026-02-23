Ilgın’da ev yangını korkuttu

Konya'nın Ilgın ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

YANGIN KORKUYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, Ilıca Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ancak evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

(Cumali Özer)