GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
KONYA Haberleri

AK Parti Konya İl Başkanlığı ramazanda gönül sofrası kurmaya devam ediyor

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti Konya İl Başkanlığı ramazanda gönül sofrası kurmaya devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanlığında, İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen tarafından düzenlenen iftar programı; Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Konya İş Adamları Dernekleri yönetimleri ile birlikte Konya Milletvekillerimiz Mustafa Hakan Özer ve Orhan Erdem'in katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen program, birlik ve beraberliğin güçlü şekilde hissedildiği bir gönül buluşmasına sahne oldu.

AK Parti Konya İl Başkanlığı binasında gerçekleşen iftar programında; milletle iç içe olmanın ve her zaman milletin evi olma sorumluluğunu taşımanın partimizin temel yaklaşımı olduğu vurgulandı. İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen, İl Başkanlığı'nın kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu, gönüllerde kurulan bağın siyasetin en sağlam zemini olduğunu ifade etti.

Programda söz alan milletvekillerimiz de Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek; Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi adına istişare kültürünün önemine vurgu yaptı.

Aynı sofrada buluşmanın sadece bir iftar organizasyonu olmadığı; ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin önemli bir vesilesi olduğu belirtildi. Şehrimizin üretim gücünü temsil eden esnaf ve iş dünyasıyla gerçekleştirilen buluşmada birlik, beraberlik ve dirlik mesajı ön plana çıktı.



Program yapılan dua ile sona ererken; AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimiyle gönül bağını güçlendirmeye ve milletle aynı sofrada buluşmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER