AK Parti Konya İl Başkanlığı ramazanda gönül sofrası kurmaya devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanlığında, İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen tarafından düzenlenen iftar programı; Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Konya İş Adamları Dernekleri yönetimleri ile birlikte Konya Milletvekillerimiz Mustafa Hakan Özer ve Orhan Erdem'in katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen program, birlik ve beraberliğin güçlü şekilde hissedildiği bir gönül buluşmasına sahne oldu.





AK Parti Konya İl Başkanlığı binasında gerçekleşen iftar programında; milletle iç içe olmanın ve her zaman milletin evi olma sorumluluğunu taşımanın partimizin temel yaklaşımı olduğu vurgulandı. İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen, İl Başkanlığı'nın kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu, gönüllerde kurulan bağın siyasetin en sağlam zemini olduğunu ifade etti.

Programda söz alan milletvekillerimiz de Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek; Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi adına istişare kültürünün önemine vurgu yaptı.





Aynı sofrada buluşmanın sadece bir iftar organizasyonu olmadığı; ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin önemli bir vesilesi olduğu belirtildi. Şehrimizin üretim gücünü temsil eden esnaf ve iş dünyasıyla gerçekleştirilen buluşmada birlik, beraberlik ve dirlik mesajı ön plana çıktı.







Program yapılan dua ile sona ererken; AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimiyle gönül bağını güçlendirmeye ve milletle aynı sofrada buluşmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi