Konya spor camiasının acı kaybı! Judo hocası hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uzun yıllardır judo antrenörlüğü yapan Şükrü Bozçiçek'in vefat haberi ilçede derin üzüntüye neden oldu.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şükrü Bozçiçek'in geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarının yırtıldığı öğrenildi. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozçiçek, genç yaşta hayata veda etti. Acı haber, ailesi başta olmak üzere öğrencileri ve spor camiasını yasa boğdu.
Birçok sporcunun yetişmesine katkı sağladı
Seydişehir'de yıllardır judo antrenörlüğü görevini sürdüren Bozçiçek, disiplinli çalışmaları ve mütevazı kişiliğiyle tanınıyordu. Yetiştirdiği sporcular ve spora kazandırdığı gençlerle ilçede önemli bir iz bırakan Bozçiçek'in ani vefatı büyük üzüntü yarattı.
