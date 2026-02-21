Tefeci cinayeti! İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü

Aldığı yüksek faizli 1 milyon 650 bin liralık borcu ödeyemeyince intihar eden kişinin oğlu, tefecilikle suçladığı 2 kişiyi öldürdü. Bir kişinin daha borcu nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı, tefecilik yapmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde intihar ve ardından iki kişinin öldürülmesinin altından tefecilik çıktı, 4 kişi tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı Ö.Ö.'nün yüksek faiz ile borçlandırılarak intihar etmesi ve Ö.Ö'nün oğlu M.A.Ö.'nün, A.T.D. ile H.İ.T.'yi öldürmesinin ardından "tefecilik" iddialarına ilişkin de soruşturma başlattı.

BİR KİŞİ DAHA İNTİHAR ETMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, S.A. isimli kişinin de aynı kişiler tarafından yüksek faiz karşılığı borçlandırdığını, evini devretmek zorunda kalınca da mektup yazarak intihar ettiğini ortaya çıkardı. Polis, Ö.Ö'nün oğlu M.A.Ö.'nün öldürdüğü A.T.D.'nin; tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerden M.D.'nin oğlu olduğunu da belirledi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Milas ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda A.B., M.D., N.B., A.T. ve G.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametindeki aramada intihar eden S.A. adına düzenlenmiş 1.5 milyon liralık senet fotokopisi, intihar eden Ö.Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin liralık senet fotokopisi ile 5 milyon liralık senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, N.B, A.T. ve G.K. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA