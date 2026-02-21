Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da düzenlenen geniş kapsamlı narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadele çalışmaları kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düğmeye basıldı.
635 personel ve komandolar katıldı
Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa illerinde önceden belirlenen 93 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda; 108 asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli görev aldı. Operasyonlara 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği de destek verdi.
Saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürüten jandarma ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Suç faaliyetlerinin her aşamasının delillendirilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 346 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirildi. Operasyonlar neticesinde; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas teraziler ele geçirildi.
