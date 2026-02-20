Konya’daki patlama! Ölü ve yaralının kimlikleri belli oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan askeri atış alanında meydana gelen mühimmat patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
PATLAMA CAN ALDI
Edinilen bilgilere göre olayın, mühimmat taşıyan bir tırda çıkan yangın nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Patlama sonucu bölgede bulunan Doğan Gümüşbaş olay yerinde yaşamını yitirdi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Patlamada yaralanan Osman Gödelekoğlu'na sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
2 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLMUŞTU
Öte yandan 2023 yılında da benzer olay Karapınar Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığı sınırları içerisinde meydana gelmişti. Mühimmatın elden alınıp tekrar kamyonete yüklenmesi sırasında gerçekleşen patlamada Mehmet Harmancı yaşamını yitirmişti.
(Fotoğraftaki kişi: 2023 yılında benzer olayda yaşamını yitiren Mehmet Harmancı)
(Meltem Aslan)