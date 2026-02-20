GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki patlama! Ölü ve yaralının kimlikleri belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki patlama! Ölü ve yaralının kimlikleri belli oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan askeri atış alanında meydana gelen mühimmat patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PATLAMA CAN ALDI

Edinilen bilgilere göre olayın, mühimmat taşıyan bir tırda çıkan yangın nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.  Patlama sonucu bölgede bulunan Doğan Gümüşbaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada yaralanan Osman Gödelekoğlu'na sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. 

2 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLMUŞTU

Öte yandan 2023 yılında da benzer olay Karapınar Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığı sınırları içerisinde meydana gelmişti. Mühimmatın elden alınıp tekrar kamyonete yüklenmesi sırasında gerçekleşen patlamada Mehmet Harmancı yaşamını yitirmişti.

(Fotoğraftaki kişi: 2023 yılında benzer olayda yaşamını yitiren Mehmet Harmancı)

(Meltem Aslan)

