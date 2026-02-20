GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Şehir Hastanesi’nde ramazan düzenlemesi! Yeni saatler açıklandı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya Şehir Hastanesi’nde ramazan düzenlemesi! Yeni saatler açıklandı

Ramazan ayı dolayısıyla Konya Şehir Hastanesi'nde ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın Ramazan süresince geçerli olacağı bildirildi.

ZİYARET SAATLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yapılan duyuruya göre hasta ziyaretleri her gün 13.00–14.00 ile 20.00–21.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Belirlenen saatler dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Hastane yönetimi, hastaların huzurunun korunması ve tedavi süreçlerinin aksamadan devam etmesi için ziyaretlerin yalnızca açıklanan saat aralıklarında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Açıklamada ayrıca vatandaşlara gösterecekleri anlayış ve hassasiyet için teşekkür edilerek kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunuldu.

(Meltem Aslan)

