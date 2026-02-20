Konya Şehir Hastanesi’nde ramazan düzenlemesi! Yeni saatler açıklandı

Ramazan ayı dolayısıyla Konya Şehir Hastanesi'nde ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın Ramazan süresince geçerli olacağı bildirildi.
ZİYARET SAATLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Yapılan duyuruya göre hasta ziyaretleri her gün 13.00–14.00 ile 20.00–21.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Belirlenen saatler dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceği ifade edildi.
Hastane yönetimi, hastaların huzurunun korunması ve tedavi süreçlerinin aksamadan devam etmesi için ziyaretlerin yalnızca açıklanan saat aralıklarında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Açıklamada ayrıca vatandaşlara gösterecekleri anlayış ve hassasiyet için teşekkür edilerek kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunuldu.
(Meltem Aslan)