Yalıhüyük’te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi
Yalıhüyük’te “En İyi Narkotik Polisi Anne“ projesi kapsamında, polis ekipleri tarafından okul aile birliği temsilcilerine madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi sürdürülüyor.
Proje ile çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ile zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.
Bu kapsamda, Yalıhüyük ilçesinde kamu kurum amirleri, okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla farkındalık seminerleri düzenlendi. Polis ekiplerince katılımcılara madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddelerin oluşturduğu etkiler ve bu gibi durumların nasıl fark edileceği, çocukların ve gençlerin maruz kalabilecekleri olumsuzlukları önleme yolları anlatıldı.
Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili, Daire Müdürleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”