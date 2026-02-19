GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya SMMMO ile Konya Defterdarlığı arasında istişare toplantısı gerçekleştirildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya SMMMO ile Konya Defterdarlığı arasında istişare toplantısı gerçekleştirildi
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Konya Defterdarlığı arasında mesleki konuların ele alındığı istişare toplantısı Oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, Konya Defterdarı Yusuf Hamzaoğlu, Gelir İdaresi Grup Müdürleri Mehmet Say ve Mustafa Yürekli, Vergi Dairesi Müdürleri Hasan İpek ve Engin Örün’ün yanı sıra oda kurulları ve ilçe temsilcileri katıldı.

Toplantıda mesleki uygulamalarda yaşanan güncel gelişmeler, vergi süreçleri, uygulamada karşılaşılan hususlar ile üyelerden gelen talep ve sorular kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve çözüm odaklı yaklaşımın sürdürülmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, yaptığı değerlendirmede kamu–meslek iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Meslektaşlarımızdan gelen sorun, talep ve önerileri Defterdarlığımızla paylaşma imkânı bulduğumuz verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Nazik katılımları ve yapıcı değerlendirmeleri için Konya Defterdarımız Sayın Yusuf Hamzaoğlu'na ve heyetine teşekkür ediyorum. Bu istişarelerin, sahadaki uygulamaların daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızdan gelen talepleri Kamu kurumlarıyla paylaşamaya devam edeceğiz.”

Konya Defterdarı Yusuf Hamzaoğlu ise istişare toplantılarının ortak çözüm üretme açısından büyük değer taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meslek mensuplarının sahadaki tecrübeleri bizim için son derece kıymetlidir. Bugün gerçekleştirilen toplantıda güncel konuları detaylı şekilde ele alarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Kamu ve meslek camiası arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona ererken, benzer istişarelerin önümüzdeki süreçte de sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

(Cumali Özer)

 

