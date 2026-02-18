Konya’nın 2043 ulaşım vizyonu paydaşlarla masaya yatırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen “Konya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı” çalışmaları kapsamında geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi. 112 kurum ve kuruluştan temsilcilerin katıldığı çalıştayda Konya’nın ulaşım geleceğine kısa, orta ve uzun vadeli kararlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı” (KONSUAP) çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, "Ulaşım belediyeciliğin altyapı hizmetleriyle birlikte en temel, sessiz lokomotiflerinden birisi. Aksadığı zaman önemi fark edilebilecek durumda çoğu zaman. ‘İstişare eden yanılmaz buyuruyor' Peygamber Efendimiz. İnşallah doğru sonuçların çıkacağına inanıyoruz. Çıkacak sonuçların şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü'nün yanı sıra Konya genelinden 112 kurum ve kuruluştan temsilcilerin katıldığı çalıştayda, KONSUAP sürecinde elde edilen mevcut durum analizleri ve veri toplama çalışmaları paydaşların görüşüne sunuldu.

KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PLANLAMA KARARLARININ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Çalıştayda ulaşım altyapısının kapasite durumu, yol ve kavşak performansları, toplu taşıma sistemlerinin hizmet düzeyi, yaya ve bisiklet erişilebilirliği ile özel araç kullanımına bağlı baskılar bütüncül bir çerçevede ele alındı.

Ayrıca Konya'nın demografik, sosyoekonomik ve mekânsal gelişme eğilimleri dikkate alınarak 2043 yılında ortaya çıkması öngörülen kapasite yetersizlikleri, trafik sıkışıklıkları, toplu taşıma talep baskıları, çevresel etkiler ve erişilebilirlik sorunları değerlendirildi.

Teknik analizlerin paydaşlarla birlikte ele alınması, kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınarak planlama sürecine katkı sağlanması amaçlanan çalıştayda bir sonraki aşamada ise teknik analiz ve modelleme çalışmaları ile elde edilen paydaş katkıları bir araya getirilerek kısa, orta ve uzun vadeli planlama kararlarının oluşturulması hedeflendi.





KONSUAP İLE KAPSAMLI ANALİZLER YÜRÜTÜLÜYOR

2025 yılının Mart ayından bu yana devam eden KONSUAP çerçevesinde toplu taşıma sistemleri, karayolu altyapısı ve trafik yönetimi, otopark sistemi, yaya ve bisiklet ulaşımı, şehir içi yük taşımacılığı, şehirlerarası ulaşım bağlantıları ile kurumsal ve yasal yapılanma başlıklarında kapsamlı analizler yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında güçlü bir analitik altyapı oluşturmak amacıyla kurumlarla iş birliği yapılarak veriler toplanırken kurumlardan temin edilemeyen veriler için saha çalışmaları gerçekleştirildi, şehir genelinde 106 noktada sayımlar yapıldı. 31.000 vatandaşla yüz yüze anketler gerçekleştirildi. Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirilerek Konya genelinde ulaşım ve trafik sistemine ilişkin mevcut sorunlar, yapısal yetersizlikler ve darboğazlar ayrıntılı biçimde ortaya konuldu.

KONSUAP kapsamında 2043 hedef yılı itibarıyla Konya'da oluşacak ulaşım talebinin, toplu taşıma odaklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemiyle karşılanmasına yönelik yatırım öncelikleri ile işletme ve yönetim politikalarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu