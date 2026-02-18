Başkan Altay’dan Ramazan ayı mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan-ı Şerif’in Konya’mıza, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederek, “İftar sofralarını gönül sofrası haline getirelim, ihtiyaç duyan herkesin elinden tutalım, büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Teravihlere çocuklarımızı da götürelim. Ramazan’ın coşkusunu, paylaşmanın bereketini, oruç tutmanın güzelliğini hep birlikte yaşayalım” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın şükrünü ve huzurunu yaşıyoruz. Bizleri bu mukaddes zaman dilimine eriştiren Cenab-ı Hakk'a hamdolsun.

Ramazan; rahmetin sağanak sağanak indiği, mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı, kalplerin tezkiye olduğu müstesna bir kulluk mevsimidir.

Hz. Mevlana'nın ifade ettiği gibi: "Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine sarıl da şu beden kuyusundaki hapisten kendini kurtar!”

Oruçla insan bu mübarek ayda sadece aç kalarak oruç tutmamalıdır. Bu dönemde nefsini dizginlemeyi, edebi kuşanmayı ve kulluk bilincini diri tutmayı öğrenmelidir. Asıl fazilet ise bu şuur hâlini Ramazan sonrasında da muhafaza edebilmektir.

Bu mübarek ayı; ibadetle, tefekkürle, sadakayla ve güzel ahlâkla ihya edelim. Ramazan'ı bir fırsat bilerek kalbimizi Kur'ân'la, soframızı paylaşmayla, hayatımızı ise adalet ve merhametle bereketlendirelim.

İftar sofralarını gönül sofrası haline getirelim, ihtiyaç duyan herkesin elinden tutalım, büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Teravihlere çocuklarımızı da götürelim. Ramazan'ın coşkusunu, paylaşmanın bereketini, oruç tutmanın güzelliğini hep birlikte yaşayalım.

Başta Gazze olmak üzere, mazlum coğrafyalarımızı, zulüm altında inleyen kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmeyelim. Ramazan'ın rahmet iklimini sadece kendi hanemizde değil, bütün ümmetin ufkunda hissedebilmek için gayret edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan-ı Şerif'in Konya'mıza, ülkemize, hemşehrilerimize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların ve yaptığınız hayırların Yüce Rabbimiz katında kabul olmasını niyaz ediyor; bu mübarek ayın sevgiye, kardeşliğe, barışa, rahmete, berekete ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum.”

