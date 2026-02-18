Karatay’da dolu dolu Ramazan: Gençler iftar sofrasında buluşacak!

Karatay Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür, sanat ve sosyal dayanışma etkinlikleriyle zenginleştirmek amacıyla kapsamlı bir program hazırladı. Tiyatro gösterilerinden iftar organizasyonlarına, çocuk etkinliklerinden gönüllülük çalışmalarına kadar birçok etkinlik belirlenen takvim doğrultusunda vatandaşlarla buluşacak.

Ramazan etkinlikleri kapsamında geleneksel kültür programları Ramazanın ilk gününden itibaren farklı günlerde başlayacak. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek "Bir Başka Ramazan” tiyatro gösterileri ile Hacivat–Karagöz gölge oyunu Ramazan boyunca farklı günlerde izleyiciyle buluşarak akşam programlarına renk katacak.







PAYLAŞMA RUHU "İFTARA 5 KALA” İLE SAHADA



Ramazan'ın paylaşma ruhunu sahaya taşıyan "İftara 5 Kala” etkinliği kapsamında, Ramazan'ın ilk gününden itibaren Karatay Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından şehrin 16 farklı noktasında iftara yetişemeyen vatandaşlara her gün iftarlık paketleri dağıtılacak. Program çerçevesinde 10 bin iftar paketi iftara yetişemeyenlere dağıtılacak.







GENÇLER İFTAR SOFRASINDA BULUŞACAK



Gençlerin kaynaşmasını hedefleyen Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu'nun iftar buluşmaları ise Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ramazan boyunca Karatay'da eğitim gören 5 bin lise öğrencisine iftar yemeği verilecek. Öğrenciler, aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte paylaşacak.







TEKNE ORUCU GELENEĞİ YAŞATILACAK



Karatay Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen çocuklara yönelik etkinlikler de programın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Tekne Orucu etkinlikleri 21 ve 28 Şubat ile 7 ve 14 Mart Cumartesi günleri Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tekne Orucu programına katılmak isteyen çocuklar, Karatay Çocuk Meclisi'nin Instagram hesabında yer alan başvuru formu üzerinden başvurularını yapabilecek. Teravih namazı sonrası düzenlenecek "Ayakkabımda Ne Var?” etkinliği ise Ramazan boyunca farklı camilerde teravih sonrası çocuklarla buluşacak; sürpriz hediyeler ve ikramlar sunulacak.







ÖDÜLLÜ SİYER BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK



Karatay Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ödüllü siyer bilgi yarışması düzenlenecek. Ramazan ayı boyunca devam etmesi planlanan yarışma ile vatandaşların hem bilgi düzeylerinin artırılması hem de manevi atmosferin dijital ortamda paylaşılması hedefleniyor. Yarışma kapsamında her gün yöneltilecek sorulara doğru cevap veren 10 farklı katılımcıya sürpriz hediyeler verilecek.







KILCA: RAMAZANI HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Ramazan'ın paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi olarak güçlenmenin ayı olduğunu vurgulayan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu mübarek ayın iklimini hep birlikte yaşamak adına kapsamlı bir program hazırladıklarını ifade etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu