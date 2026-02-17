Akşehir’de orman yangınlarına karşı örnek çalışma

Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Harezmi projesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda; Akşehir Müftülüğü, Akşehir Orman İşletme Şefliği ve okul personelinin ortak katılımıyla hayata geçirildi.
Orman yangınlarının yayılma hızını düşürmeyi hedefleyen proje kapsamında ormanlık alanda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde kurumuş çalılar temizlendi, ağaçların alt dalları budanarak "merdiven etkisi" ile tepe yangını riskinin önüne geçilmesi amaçlandı. Ayrıca tabanda biriken ağaç atıkları bertaraf edilerek yangın riskini artıran unsurlar ortadan kaldırıldı.
Projeye destek vermek isteyen öğretmenler, veliler ve Akşehir Müftülüğüne bağlı din görevlilerine, Akşehir Orman İşletme Şefliği tarafından eğitici bir brifing verildi. Çalışma öncesinde yapılan bilgilendirmede, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yayılma şekilleri ve alınması gereken önlemler anlatıldı. Brifingin ardından Orman İşletme Şefliği personeli, öğretmenler, veliler ve din görevlileri budama ve çalı temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Akşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de sahaya inerek ağaç atıkları ve çevredeki çöpleri topladı. Okul Müdürü Mehti Aslanboğa, projeye destek veren tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”