Konya’nın bir ilçesinde ekmek 6 lira!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ekmeğin 6 liradan vatandaşlara sunulacağını açıkladı.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bu şehirde kimse yalnız değildir diyerek başlattığımız sosyal destek çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. ” ifadelerini kullandı.
EKMEK AYNI KALİTE VE GRAMAJDA
Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek Fırını'nda ekmeğin 6 liradan satılacağını belirten Ustaoğlu, ekmeklerin aynı gramaj, aynı kalite ve aynı sıcaklıkta vatandaşların sofralarına ulaşmaya devam edeceğini söyledi.
AMAÇ UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ EKMEK
Amaçlarının Ramazan boyunca vatandaşların sofrasına en uygun fiyatlı ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, paylaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. "Bu şehirde kimse yalnız değildir” sözleriyle destek çalışmalarının süreceğini ifade etti.
