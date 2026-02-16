GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,75
EURO
51,84
STERLİN
59,71
GRAM
7.301,58
ÇEYREK
12.049,75
YARIM ALTIN
24.019,17
CUMHURİYET ALTINI
47.833,86
KONYA Haberleri

Konya’da sel riski geçti temizlik başladı! İlçe sakinleri rahat bir nefes aldı

Konya’da sel riski geçti temizlik başladı! İlçe sakinleri rahat bir nefes aldı
Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, yoğun yağışların ardından taşma noktasına gelen Çarşamba Çayı’nda yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozkır'daki Çarşamba Çayı yoğun yağmur nedeniyle taşma riski yaşıyordu. Günlerdir diken üstünde olan vatandaşlar su seviyesinin çekilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Çarşamba Çayında temizlik çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Taşkın riskine anında müdahale

Yoğun yağışlarla birlikte su seviyesi hızla yükselen ve ilçede ciddi risk oluşturan Çarşamba Çayı'na belediye ekipleri anında müdahale etti. İş makineleri ve saha personelinin koordineli çalışmasıyla su akışını engelleyen unsurlar temizlendi, riskli bölgelerde gerekli önlemler alındı.

Başkan Karabulut, "Allah'a şükür, yürüttüğümüz hummalı çalışmalar neticesinde taşma riskini tamamen bertaraf ettik” dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla temizlik seferberliği

Tehlikenin ortadan kaldırılmasının hemen ardından sabahın erken saatlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Süpürme ve yıkama çalışmalarıyla cadde ve sokaklar temizlenirken, ilçe genelinde hijyenin sağlanması için ekipler seferber oldu.

Köprü kemerleri ve menfezlerde tıkanıklıklar giderildi

Çay üzerindeki köprü kemerlerinde ve menfezlerde su akışını engelleyen ağaç dalları, çalılar ve çeşitli atıklar ekipler tarafından tek tek temizlendi. Akıntıyla sürüklenen malzemelerin oluşturduğu tıkanıklıklar giderilirken, çay yatağında biriken mil, kum ve balçık tabakaları da iş makineleri yardımıyla tahliye edildi.

7/24 teyakkuz halindeler

Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri ekiplerinin gece gündüz sahada olduğunu belirten Karabulut, her köprü başında ve kritik noktalarda iş makinelerinin hazır bekletildiğini ifade etti. Olası olumsuzluklara karşı 7/24 teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER