Konya’da sel riski geçti temizlik başladı! İlçe sakinleri rahat bir nefes aldı

Bozkır'daki Çarşamba Çayı yoğun yağmur nedeniyle taşma riski yaşıyordu. Günlerdir diken üstünde olan vatandaşlar su seviyesinin çekilmesiyle rahat bir nefes aldı.
Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Çarşamba Çayında temizlik çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Taşkın riskine anında müdahale
Yoğun yağışlarla birlikte su seviyesi hızla yükselen ve ilçede ciddi risk oluşturan Çarşamba Çayı'na belediye ekipleri anında müdahale etti. İş makineleri ve saha personelinin koordineli çalışmasıyla su akışını engelleyen unsurlar temizlendi, riskli bölgelerde gerekli önlemler alındı.
Başkan Karabulut, "Allah'a şükür, yürüttüğümüz hummalı çalışmalar neticesinde taşma riskini tamamen bertaraf ettik” dedi.
Sabahın ilk ışıklarıyla temizlik seferberliği
Tehlikenin ortadan kaldırılmasının hemen ardından sabahın erken saatlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Süpürme ve yıkama çalışmalarıyla cadde ve sokaklar temizlenirken, ilçe genelinde hijyenin sağlanması için ekipler seferber oldu.
Köprü kemerleri ve menfezlerde tıkanıklıklar giderildi
Çay üzerindeki köprü kemerlerinde ve menfezlerde su akışını engelleyen ağaç dalları, çalılar ve çeşitli atıklar ekipler tarafından tek tek temizlendi. Akıntıyla sürüklenen malzemelerin oluşturduğu tıkanıklıklar giderilirken, çay yatağında biriken mil, kum ve balçık tabakaları da iş makineleri yardımıyla tahliye edildi.
7/24 teyakkuz halindeler
Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri ekiplerinin gece gündüz sahada olduğunu belirten Karabulut, her köprü başında ve kritik noktalarda iş makinelerinin hazır bekletildiğini ifade etti. Olası olumsuzluklara karşı 7/24 teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.
