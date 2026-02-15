Konya Mimarlar Odası’nın yeni başkanı Arif Demir oldu!
Güncelleme Tarihi:
Mimarlar Odası Konya Şubesi, 20. Genel Kurulu başarıyla sona erdi.
Mimarlar Odası Konya Şubesi 20. Genel Kurulu'nu tamamladı. Genel kurul kapsamında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde iki aday üyelerin karşısına çıktı. Yoğun katılımın olduğu ve demokratik bir atmosferde geçen oylama sürecinin ardından sandık sonuçları açıklandı.
747 oy alarak Arif Demir Başkan oldu
Seçimde "Değişim Hareketi”nin adayı Arif Demir, 747 oy alarak üyelerin çoğunluğunun desteğini kazandı ve yeni dönemde şube başkanlığı görevine seçildi.
Oyların tamamının sayılmasıyla birlikte seçim sonuçları netlik kazandı. Buna göre Değişim Hareketi seçimi kazanırken, "Biz Mimarlar Grubu”nun adayı Mahmut Koçkuzu 587 oyda kaldı.
Konya'daki mimarların yoğun ilgi gösterdiği seçim süreci, yüksek katılım ve büyük bir heyecan içinde gerçekleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından Değişim Hareketi mensupları, elde ettikleri başarıyı etkinlik alanında kutladı.
