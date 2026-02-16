GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yangında çöken binada yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Yangında çöken binada yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Gümüşhane’de 3 katlı evde çıkan yangında ulaşılamayan 79 yaşındaki adamın cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu.

Gümüşhane merkez Kale köyünde 3 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken'e ulaşılamazken 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken ise  vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Evde kısmi çökmeler meydana gelirken itfaiye ve AFAD ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yaşlı adam için içeride kontrollü şekilde arama çalışması yürüttü. Mustafa Eken'in cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu.

"TAMAMEN ÇÖKMEYE BAŞLADI"

Yangına müdahale etmeye çalışan köy muhtarı Şenol Yılmaz, "Evdeydim. Köy imamı aradı, evden dumanlar çıktığını söyledi. Evimle yanan bina arasında iki dakika yok. Hızlıca geldim. Eşi kapının önündeydi. İçeride olduğunu düşündüğümüz amcanın eşi dışarıdaydı. İçeri girmek istedi, birlikte baktık ancak yukarıdan alevler parlayınca kaçmamız gerektiğini söyledim ve çıktık. Ondan sonra durum bizim müdahale edemeyeceğimiz hale geldi" dedi.

Yangından önce bacada temizlik yapıldığını belirten Yılmaz, "Ben geldiğimde orta kat duruyordu, yaklaşık 10 dakika sonra tamamen çökmeye başladı. Ben gelmeden önce bir patlama olmuş, ben geldikten 10-15 dakika sonra da bir patlama oldu. Kapının önünde bile zor duruluyordu. 80 yaşındaki insanların içeriden çıkması çok zordu" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Mustafa Eken ile eşi Fevziye Eken'in çocuklarının olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

