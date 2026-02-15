GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Kimlikle sosyal medya dönemi! Bakan Gürlek: Biri yorum yapacaksa kimliği belli olacak

Güncelleme Tarihi:

Kimlikle sosyal medya dönemi! Bakan Gürlek: Biri yorum yapacaksa kimliği belli olacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulama ile paylaşım yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Gürlek, “Bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.“ dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulama ile paylaşım yapılması gerektiğini söyledi.

A Haber yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, sosyal medya düzenlemesine de değindi.

Sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu, hakim ve savcıların linç edildiğini söyleyen Bakan Gürlek, çalışmaları devam eden düzenlemeye atıfta bulundu.

SOSYAL MEDYADA ANONİM HESAP DÖNEMİ BİTECEK

Bakan Gürlek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak." diye konuştu.

Bu mecralarda yargıyı etkileme amaçlı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Gürlek, "Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak." ifadelerini kullandı.

Gürlek, sosyal medya ile ilgili yasa çalışmasına önem verdiğini de dile getirdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ SON AŞAMADA

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, perşembe günü katıldığı NTV yayınında sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini söylemişti.

Yeni düzenleme ile birlikte 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

Siber zorbalık ve akran zorbalığının giderek arttığı bir dönemde bu düzenlemeyi yapmayı elzem gördüklerini anlatan Bakan Göktaş, düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

