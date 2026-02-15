GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bıçaklı kavgada yaralandı hastanede sedyeden atlayıp basın mensuplarına saldırdı
Aksaray’da parkta çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede sedyeden atlayıp basın mensuplarına saldırdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi 3602 Sokak'taki pakta meydana geldi. Hasan Ö. (20), Ahmet Can D. (22) ve Özkadir E. (22) parkta otururken alkollü 2 kişi iddiaya göre bıçak çekip sigara ve cep telefonlarını istedi. Önce sigara alan 2 kişi, telefonları vermeyince gençlere saldırdı. Hasan Ö. (20), Ahmet Can D. (22) ve Özkadir E. (22) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri ambulansla getirildiği hastanede sedyeden atlayıp basın mensuplarına saldırdı. Hastanedeki polis ekibi yaralıyı güçlükle sakinleştirip acil servise götürdü. Diğer yaralı ise küfür ve tehditler yağdırdı.

Polis ekipleri kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

