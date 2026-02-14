Konya’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı!

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştı. Kaza nedeniyle Ankara-Konya kara yolu kısa süreliğine tek şeritten sağlandı.

Kaza, Cihanbeyli ilçesi Ankara-Konya kara yolu üzerindeki Ankara Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, hasta taşıyan bir ambulans, ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada bir otomobil ile çarpıştı.







Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.





Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı



Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.





Trafik Akışı Normale Döndü



Kaza sonrası Ankara-Konya kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerin müdahalesinin ardından kısa süre sonra normale döndü.







Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi