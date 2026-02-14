GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Konya’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı!
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştı. Kaza nedeniyle Ankara-Konya kara yolu kısa süreliğine tek şeritten sağlandı.

Kaza, Cihanbeyli ilçesi Ankara-Konya kara yolu üzerindeki Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, hasta taşıyan bir ambulans, ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada bir otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza sonrası Ankara-Konya kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerin müdahalesinin ardından kısa süre sonra normale döndü.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

