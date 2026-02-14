GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Salamura hangisine verilen isimdir? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Salamura hangisine verilen isimdir? Çifte Milyon Sorusu

Salamura, gıdaların bozulmasını önlemek, uzun süre saklamak veya olgunlaştırmak amacıyla hazırlanan yoğun tuzlu su karışımına verilen isimdir.

Genellikle su ve kaya tuzunun karıştırılmasıyla elde edilir; bazen içine limon tuzu, sirke veya çeşitli baharatlar da eklenebilir.

Salamura Yöntemi Nerelerde Kullanılır?

Bu yöntem, gıdanın hava ile temasını keserek zararlı bakterilerin üremesini engeller. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

  • Peynir: Özellikle beyaz peynirin yapım aşamasından sonra muhafaza edilmesi ve lezzet kazanması için kullanılır.

  • Zeytin: Zeytinin acılığını atması ve yenilebilir kıvama gelmesi için salamura suyunda bekletilmesi şarttır.

  • Yaprak: Asma yapraklarının kış boyu taze kalması için kullanılan en klasik saklama yöntemidir.

  • Turşu: Sebzelerin fermente olması için hazırlanan suyun temelidir.

  • Et ve Balık: Bazı kültürlerde et ürünlerini korumak için de tercih edilir (Lakerda gibi).

Cevap: Tuzlu su (Gıda saklama yöntemi)

 

Kaynak: Haber Merkezi

