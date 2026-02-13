Konya’daki iftar noktaları belli oldu! Ücretsiz iftar sofraları kurulacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuruyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.
ASIRLARI AŞAN HAYIR GELENEĞİ YAŞATILIYOR
Köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmayı sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan ayında da paylaşma, dayanışma ve bereket ruhunu sofralara taşıyor. "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada” temasıyla düzenlenen program kapsamında, vakıf kültürünün temsil ettiği iyilik anlayışı Ramazan'ın manevi atmosferinde hayat buluyor.
BİNLERCE VATANDAŞ AYNI SOFRADA BULUŞACAK
Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Ramazan ayı boyunca birçok noktada ücretsiz iftar yemeği verilecek. Özellikle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Konya, Aksaray ve Karaman illerinde düzenlenecek organizasyonlarla binlerce ihtiyaç sahibi iftar sofralarında misafir edilecek.
Amaç, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte paylaşmak ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek.
İFTAR NOKTALARI BELİRLENDİ
Ramazan ayı boyunca hizmet verecek iftar noktaları şu şekilde açıklandı:
Konya'da:
Konya Uygulama Oteli
Meram Öğretmenevi
Mevlana Öğretmenevi
Türkmenoğlu Düğün Salonu
Ilgın Belediye Sosyal Tesisi
Beyşehir Öğretmenevi
Çumra Öğretmenevi
Akşehir Öğretmenevi
Karapınar Öğretmenevi
Aksaray'da:
Aksaray Öğretmenevi
Aksaray Uygulama Oteli
Karaman'da:
Karaman Polisevi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca bu noktalarda düzenlenecek iftar programlarıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek.
(Meltem Aslan)