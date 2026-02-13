GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,69
EURO
51,77
STERLİN
59,55
GRAM
7.272,18
ÇEYREK
12.049,77
YARIM ALTIN
23.987,70
CUMHURİYET ALTINI
47.534,19
KONYA Haberleri

Konya’daki iftar noktaları belli oldu! Ücretsiz iftar sofraları kurulacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki iftar noktaları belli oldu! Ücretsiz iftar sofraları kurulacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuruyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

ASIRLARI AŞAN HAYIR GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmayı sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan ayında da paylaşma, dayanışma ve bereket ruhunu sofralara taşıyor. "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada” temasıyla düzenlenen program kapsamında, vakıf kültürünün temsil ettiği iyilik anlayışı Ramazan'ın manevi atmosferinde hayat buluyor.

BİNLERCE VATANDAŞ AYNI SOFRADA BULUŞACAK

Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Ramazan ayı boyunca birçok noktada ücretsiz iftar yemeği verilecek. Özellikle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Konya, Aksaray ve Karaman illerinde düzenlenecek organizasyonlarla binlerce ihtiyaç sahibi iftar sofralarında misafir edilecek.

Amaç, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte paylaşmak ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek.

İFTAR NOKTALARI BELİRLENDİ

Ramazan ayı boyunca hizmet verecek iftar noktaları şu şekilde açıklandı:

Konya'da:

Konya Uygulama Oteli

Meram Öğretmenevi

Mevlana Öğretmenevi

Türkmenoğlu Düğün Salonu

Ilgın Belediye Sosyal Tesisi

Beyşehir Öğretmenevi

Çumra Öğretmenevi

Akşehir Öğretmenevi

Karapınar Öğretmenevi

Aksaray'da:

Aksaray Öğretmenevi

Aksaray Uygulama Oteli

Karaman'da:

Karaman Polisevi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca bu noktalarda düzenlenecek iftar programlarıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER