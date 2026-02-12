GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,82
STERLİN
59,59
GRAM
7.259,18
ÇEYREK
12.028,30
YARIM ALTIN
23.944,91
CUMHURİYET ALTINI
47.448,97
KONYA Haberleri

Konya - Isparta yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya - Isparta yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı
Isparta’nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü Güdül mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Konya-Isparta D-330 kara yolunda Gelendost istikametinden Yalvaç istikametine seyir halindeki 03 AL 671 plakalı FIAT Tipo marka beyaz otomobil, Bağıllı köyünü geçtikten sonraki ilk virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.



Kaza sonucu otomobil sürücüsü Y.D. (72) ağır yaralanırken arabada yolcu olarak bulunan eşi hafif yaralandı. Sürücü Y.D. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı adam, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe
Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe Haberi görüntüle

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER