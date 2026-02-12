Konya - Isparta yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü Güdül mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Konya-Isparta D-330 kara yolunda Gelendost istikametinden Yalvaç istikametine seyir halindeki 03 AL 671 plakalı FIAT Tipo marka beyaz otomobil, Bağıllı köyünü geçtikten sonraki ilk virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Y.D. (72) ağır yaralanırken arabada yolcu olarak bulunan eşi hafif yaralandı. Sürücü Y.D. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı adam, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
